В суд на МВД России подали бывшие футболисты российской сборной Дмитрий Хохлов, Юрий Никифоров, Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко. Они хотят стребовать с министерства 124 миллиона и 100 тысяч рублей за бездействие в деле о хищении денег вкладчиков в банке Замоскворецкий.

В суд на МВД России подали бывшие футболисты российской сборной Дмитрий Хохлов, Юрий Никифоров, Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко. Они хотят стребовать с министерства 124 миллиона и 100 тысяч рублей за бездействие в деле о хищении денег вкладчиков в банке "Замоскворецкий".С иском к МВД обратился ранее еще один обманутый вкладчик банка – экс-игрок сборной России по футболу Евгений Алдонин, напоминает газета "КоммерсантЪ". Он требует с правоохранительных органов 47,3 миллиона рублей.Дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в июне 2014 года. По нему потерпевшим был признан тренер футбольного клуба "Динамо" (Москва) Дмитрий Хохлов. 21 мая 2013 года он положил на свой счет в банке "Замоскворецкий" 905 тысяч долларов. Но через год выяснилось, что его банковский счет пуст. По банковской отчетности, якобы по требованию самого футбольного тренера вся сумма еще 28 мая 2013 года была переведена в рубли и выдана Хохлову на руки. При этом никаких документов на выдачу денег не обнаружено!Как под копирку подобные истории произошли с другими футболистами-вкладчиками "Замоскворецкого" — Никифоровым, Карякой и Кириченко.Хохлов потребовал от МВД России выплатить ему 28,7 миллиона рублей, что является рублевым эквивалентом 905 тысяч долларов. Общая сумма иска футболистов к министерству превысила 124 миллиона рублей. В коллективном иске подчеркивается: за пять лет расследования следователи саботировали работу — не провели почерковедческих экспертиз документов по выводу денег из банка, а также не допросили ни одного банковского служащего, причастного к операциям с валютой и счетами.23 июня 2014 года Центробанк отозвал лицензию у банка "Замоскворецкий".