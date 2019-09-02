Трое взрослых и ребенок погибли в аварии на федеральной трассе в Воронежской области. Момент столкновения запечатлел регистратор, установленный в салоне легкового автомобиля, ставшего участником страшного дорожно-транспортного происшествия.

В Сети опубликованы кадры страшной аварии, произошедшей вечером в минувшее воскресенье, 1 сентября, на трассе М-4 "Дон" в Павловском районе Воронежской области.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ, все началось с того, что 57-летний водитель автомобиля Nissan Note "не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения", где столкнулся с грузовым МАЗом, за рулем которого находился гражданин Белоруссии.После удара фура вылетела на "встречку", где опрокинулась на бок, буквально смяв Citroеn Berlingo под управлением жителя Владимирской области, после чего произошло столкновение с Opel Insignia из Подмосковья.В результате инцидента погиб мужчина, управлявший автомобилем Nissan, а также — водитель и двое пассажиров Citroеn – женщина 53 лет и 15-летний подросток.Пострадали еще два человека – 10-летний ребенок из авто, первым выехавшего на встречную полосу, и водитель большегруза.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется следствие.