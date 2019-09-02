Житель Чечни Хасан Оздиев, входивший в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, осужден на 25 лет колонии строго режима за вооруженный мятеж.

Житель Чечни Хасан Оздиев, входивший в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, осужден на 25 лет колонии строго режима за вооруженный мятеж, передает РИА Новости.Ранее Оздиев был приговорен судом к 23 годам лишения свободы за участие в банде, совершение терактов и покушения на жизнь военных, правоохранителей и убийства граждан в 1999-2003 годах. В отношении остальных членов банды расследование продолжается.По данным следствия, летом 1999 года Оздиев стал членом банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, до июня 2004 года принимал активное участие в вооруженном мятеже "в целях нарушения территориальной целостности РФ".Как сообщалось, в августе 2000 года Оздиев вместе с подельниками убил двух военнослужащих временной комендатуры Веденского района Чечни.