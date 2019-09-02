Российский гонщик формулической команды Toro Rosso Даниил Квят, занявший 7-е место на очередном этапе чемпионата Королевских гонок в Бельгии, отметил, что ему очень понравилось прорываться с последнего места в десятку лучших. Наш пилот очень доволен машиной и командой.

Российский гонщик формулической команды Toro Rosso Даниил Квят, занявший 7-е место на очередном этапе чемпионата "Королевских гонок" в Бельгии, отметил, что ему очень понравилось прорываться с последнего места в десятку лучших. Наш пилот очень доволен машиной и командой."Мы провели фантастическую гонку, — цитирует Квята официальный сайт его "конюшни". – Прорваться с последнего ряда на седьмое место – это великолепный результат. Мы знали, что прохладные условия гораздо лучше подойдут нашей машине, и в гонке нам действительно удалось сделать большой шаг вперед"."В этом году наша машина, судя по всему, лучше работает именно в гонках. И для меня это предпочтительнее – ведь именно в гонках нужно быть быстрее. Мы совершили много обгонов, хорошо работали с шинами", — сказал россиянин.По словам пилота, его особенно порадовал стратегия на гонку: "И сегодня у нас также был хороший гоночный темп. Мы все сделали правильно, я очень доволен и своим выступлением, и результатом. В целом все было здорово".