Дети звездных родителей зачастую очень похожи друг на друга. Роскошные наряды, обучение в престижных школах за границей. Однако встречаются и те, кто не выделяется из толпы сверстников. Пользователи интернета отметили разницу в нарядах дочерей Алсу Абрамовой и Кристины Орбакайте.

Дети звездных родителей зачастую очень похожи друг на друга. Роскошные наряды, обучение в престижных школах за границей. Однако встречаются и те, кто не выделяется из толпы сверстников. Пользователи интернета отметили разницу в нарядах дочерей Алсу Абрамовой и Кристины Орбакайте.В этом году торжественная линейка проводится 2 сентября, и звезды отечественной эстрады так же, как и другие родители собирают детей в школу. Впрочем, подходы у каждого разные.Внучка Примадонны отправилась покорять вершины знаний в скромной форме бюджетного бренда. Об этом сообщила Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram.Певица отметила, что сегодня Клавдия отправилась во второй класс. Поклонники артистки пожелали девочке успехов, а певица Анита Цой – хорошего настроения и интересной учебы.Дочь же Алсу Микелла Абрамова отдала предпочтение стильному образу, обратив внимание на дерзкие оттенки красного цвета. На опубликованной в соцсети фотографии девочка одета в белую блузку с черно-красным бантом и юбку в шотландскую клетку.Публикацию в Instagram школьница сопроводила подписью со смайликами: "Поздравляю всех С Днём Знаний! Легкого учебного года и отличных оценок! (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)". Подписчики юной вокалистки откликнулись благожелательными комментариями и пожелали Микелле удачи в учебе.Отметим, что обе девочки отправились покорять вершины науки в московские школы. До этого Клавдия училась в американском образовательном учреждении, однако недавно вернулась в Россию.