Дарига Назарбаева вновь станет председателем верхней палаты парламента Казахстана.

Дарига Назарбаева вновь станет председателем верхней палаты парламента Казахстана, передает РИА Новости.Ранее ее кандидатуру на эту должность предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Обращаясь к депутатам, Назарбаева поблагодарила их за доверие и оказанную поддержку, отметив, что для нее это огромная честь и большая ответственность.Назарбаева – старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сложившего полномочия главы государства в марте этого года.