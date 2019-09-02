Дарига Назарбаева вновь станет председателем верхней палаты парламента Казахстана.
Дарига Назарбаева вновь станет председателем верхней палаты парламента Казахстана, передает РИА Новости.
Ранее ее кандидатуру на эту должность предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Обращаясь к депутатам, Назарбаева поблагодарила их за доверие и оказанную поддержку, отметив, что для нее это огромная честь и большая ответственность.
Назарбаева – старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сложившего полномочия главы государства в марте этого года.