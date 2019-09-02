Фирма не смогла вовремя сдать ей жилье

Фирма не смогла вовремя сдать ей жильеЖительница Владимира благодаря Роспотребнадзору смогла отсудить у застройщика 397 тысяч рублей. Женщина подписала через городской ипотечный фонд договор о долевом строительстве и своевременно заплатила указанную в договоре сумму. В документах значилось, что срок сдачи жилья - 4 квартал 2016 года.Когда наступил срок сдачи дома, ключи от квартиры дольщице не вручили. На вопрос женщины, почему так получилось, застройщик заявил, что в договоре указали ошибочную дата сдачи дома. Не устроили женщину и ответы из ипотечного фонда. Тогда она пошла в Роспотребнадзор, который подал в суд.Женщина потребовала выплатить ей моральную компенсацию в размере 10 тысяч рублей, а также неустойку в размере 260 тысяч рублей. Суд удовлетворил ее требования по части выплаты неустойки, частично удовлетворил иск о моральном вреде - 5 тысяч рублей, а также назначил штраф в размере 132,6 тысяч рублей. Всего застройщик выплатит 397,8 тысяч рублей.