Исполнительница заявила, что ее сердце не
свободно. Ирина Дубцова счастлива с
новым избранником.
Исполнительница заявила, что ее сердце не
свободно. Ирина Дубцова счастлива с
новым избранником.
Своего возлюбленного
выпускница "Фабрики звезд" рассекречивать не стала. Она ограничилась лишь
подтверждением факта любовных отношений.
"Да,
влюблена! Это максимум, который я могу озвучить, стадия моего романтического
подъема такова, что делиться я ею пока не готова", – приводит "Домашний очаг"
слова Ирины Дубцовой. При этом певица отказалась
от любых более детальных комментариев, не став делиться подробностями.
Напомним, 37-летняя Ирина Дубцова воспитывает тринадцатилетнего сына Артема от солиста
группы "Plazma" Романа Черницына. Супруги расстались в 2008 году. При этом артистка
утверждает, что им удалось сохранить дружеские отношения ради ребенка.
Как писали "Дни.ру", ранее выяснила, почему периодически полнеет, не меняя рацион. Исполнительница
уверяет, что всегда питалась правильно, но все же вес скачет. Звезда обращалась
к разным специалистам. Оказалось, что она набирает лишние килограммы от стресса
– так организму проще справляться с нагрузками.
Отметим, некоторые
пользователи Сети подозревали в том, что она прибегала к услугам
пластического хирурга. Знаменитость призналась, что не собирается жертвовать
естественностью ради мнимых идеалов красоты.