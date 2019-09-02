Исполнительница заявила, что ее сердце не свободно. Ирина Дубцова счастлива с новым избранником.

Исполнительница заявила, что ее сердце несвободно. Ирина Дубцова счастлива сновым избранником.Своего возлюбленноговыпускница "Фабрики звезд" рассекречивать не стала. Она ограничилась лишьподтверждением факта любовных отношений."Да,влюблена! Это максимум, который я могу озвучить, стадия моего романтическогоподъема такова, что делиться я ею пока не готова", – приводит "Домашний очаг"слова Ирины Дубцовой. При этом певица отказаласьот любых более детальных комментариев, не став делиться подробностями.Напомним, 37-летняя Ирина Дубцова воспитывает тринадцатилетнего сына Артема от солистагруппы "Plazma" Романа Черницына. Супруги расстались в 2008 году. При этом артисткаутверждает, что им удалось сохранить дружеские отношения ради ребенка.Как писали "Дни.ру", ранее выяснила, почему периодически полнеет, не меняя рацион. Исполнительницауверяет, что всегда питалась правильно, но все же вес скачет. Звезда обращаласьк разным специалистам. Оказалось, что она набирает лишние килограммы от стресса– так организму проще справляться с нагрузками.Отметим, некоторыепользователи Сети подозревали в том, что она прибегала к услугампластического хирурга. Знаменитость призналась, что не собирается жертвоватьестественностью ради мнимых идеалов красоты.