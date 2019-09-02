Генсек ООН призвал Израиль и Ливан к сдержанности. Такое заявление Антониу Гутерриш сделал на фоне обстрелов у границы двух стран. По словам Гутерриша, эти действия идут в разрез с резолюцией ООН и подрывают режим прекращения боевых действий.

Генсек ООН призвал Израиль и Ливан к сдержанности. Такое заявление Антониу Гутерриш сделал на фоне обстрелов у границы двух стран. По словам Гутерриша, эти действия идут в разрез с резолюцией ООН и подрывают режим прекращения боевых действий.Двухчасовая канонада, горящие дубравы на приграничной ливанской территории. Перекрытые автотрассы в северной Галилее, измененные коридоры для гражданской авиации. Пока израильская артиллерия обстреливала предместья шиитских ливанских деревень, служба тыла рекомендовала жителям приграничных кибуцев и городов не удаляться от бомбоубежищ. Местные жители сразу вспомнили вторую ливанскую войну, когда летом 2006 года опустел оказавшийся в зоне обстрелов север Израиля."Армия отреагирует быстро, если "Хезболла" нападет на нас. Это ничего, мы к этому привыкли", — спокойно реагирует на происходящее житель приграничного израильского города Метула Лиор Бар.Заранее стянутая к северной границе израильская армия открыла огонь вскоре после того, как с ливанской территории были выпущены три противотанковых снаряда по приграничной военной базе. По сообщениям военных, жертв не было. Повреждение получил бронированный автомобиль. Это была объявленная и запланированная атака.Два дня назад о ней предупредил лидер шиитской группировки шейх Хасан Насралла."Израиль должен заплатить цену за свою агрессию. Должен быть ответный удар, и это ясно и очевидно. Все угрозы и запугивания не помешают ответному сопротивлению", — подчеркнул лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.Военное крыло" Хезболлы" собиралось ответить Израилю на инцидент с двумя боевыми беспилотниками, взорвавшимися над информационным центром группировки в шиитском квартале Бейрута на последней августовской неделе. Ливанское правительство назвало это актом израильской агрессии.В Израиле отнеслись всерьез к угрозам Насраллы и стали готовиться к любому развитию событий.Еще утром 1 сентября стало известно, что израильская авиация подожгла приграничный лес на ливанской территории, видимо, пытаясь предотвратить запуск ракет класса земля-земля. Но избежать удара не удалось. Спустя несколько часов после того, как канонада массированного обстрела стихла так же неожиданно, как и началась, обе стороны дали понять, что удовлетворены результатом."Нас атаковали несколько противотанковых ракет. Мы ответили сотней снарядов и огнем с воздуха. Я дал поручение готовиться к любому сценарию. Я могу сделать важное заявление: с нашей стороны нет ни жертв, ни раненых", — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.Ни в Израиле, где уже в этом месяце пройдут парламентские выборы, ни в Ливане не хотели полномасштабной войны. Из Бейрута обратились за помощью к международным посредникам.Столкновение удалось предотвратить, однако никто не сможет ответить: надолго ли?