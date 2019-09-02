Когда мужчин поймали, полицейские изъяли более 7,5 кг наркотиков
Когда мужчин поймали, полицейские изъяли более 7,5 кг наркотиков
Двух жителей Владимира признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков.
В июне 2017 года молодые люди получали информацию о месте нахождения оптовой партии запрещенных веществ, организовывали закладки. Когда мужчин поймали, полицейские изъяли более 7,5 килограммов наркотиков.
Суд приговорил мужчин к 7 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.