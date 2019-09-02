Известный иранский дзюдоист Саид Моллаи, чемпион мира прошлого года, отказывается возвращаться в свою страну после очередного мирового первенства, которое завершилось в столице Японии. Он опасается за свою жизнь из-за того, что в Токио вышел на татами против борца из Израиля, вопреки запрету.

Известный иранский дзюдоист Саид Моллаи, чемпион мира прошлого года, отказывается возвращаться в свою страну после очередного мирового первенства, которое завершилось в столице Японии. Он опасается за свою жизнь из-за того, что в Токио вышел на татами против борца из Израиля, вопреки запрету.Как сообщает официальный портал Международной федерации дзюдо, накануне четвертьфинала чемпионата мира в категории до 81 кг тренеру Моллаи позвонили высокопоставленные иранские чиновники – министр спорта и президент НОК страны. Они приказали спортсмену сняться с турнира, чтобы избежать схватки со спортсменом из Израиля Саги Муки.Причиной такого решения, которое вызрело у спортивного руководства Ирана, стало то, что две страны давно враждуют между собой. Моллаи отказался выполнять приказ, продолжил выступления, но проиграл четвертьфинал и в итоге чемпионом мира стал Муки.Теперь дзюдоист из Ирана опасается возвращаться на родину, так как боится за свою безопасность. По его словам, власти угрожают ему и его семье неприятностями. Моллаи обратился за помощью к президенту IJF Мариусу Визеру, который пообещал помочь дзюдоисту."Я хочу соревноваться, несмотря ни на что, потому что у меня характер бойца. Но я живу в стране, которая запрещает мне выступать. У нас просто нет выбора в подобных ситуациях. Но все, что я сделал, я совершил в интересах моей жизни и карьеры", – заявил Моллаи.