С начала года в стране прошла 401 избирательная кампания в 59 регионах. Их итоги подтвердили лидерство Единой России на муниципальном уровне при ограниченном представительстве других партий. Об этом говорится в докладе экспертов Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

С начала года в стране прошла 401 избирательная кампания в 59 регионах. Их итоги подтвердили лидерство "Единой России" на муниципальном уровне при ограниченном представительстве других партий. Об этом говорится в докладе экспертов Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).На муниципальном уровне сложился определенный балансполитических сил, который характеризуется лидерством единороссов с ограниченнымприсутствием других политических сил. "На выборах глав городов,муниципальных районов, поселений и на выборах депутатов органов МСУмуниципальных районов, городов и поселений, которые проходили в 59 субъектах России с января, партия власти получила 72,99%", – сказано в докладе "Муниципальныевыборы в 2019 году: результаты и тенденции".Единороссы взяли большинство мест в органах местногосамоуправления поселений, городских округов и районов, констатировалианалитики. Вместе с тем большинство представителей "ЕР" победили навыборах руководителей муниципальных районов, городских округов, поселений,подчеркнули эксперты Фонда развития гражданского общества.За первую половину 2019 года исследователи зафиксировалинизкую активность оппозиционных парламентских партий. Это может повлиять насубъектность участия их представителей в выборах руководителей регионов, апреодолеть муниципальный фильтр они смогут только при поддержке "ЕР",полагают эксперты.Кроме того, исследователи констатировали повышение ролисамовыдвиженцев. На муниципальных выборах они уступили первенство толькокандидатам от "Единой России", пояснили в ФоРГО.Напомним, 8 сентября 2019 года в России пройдет единый деньголосования. В 19 субъектах Федерации состоятся выборы глав субъектов, в 13 –депутатов законодательных органов. Также пройдут дополнительные выборыдепутатов Госдумы.Ранее социологи "Левада-центра" выяснили, чтополовина россиян поддержали бы "Единую Россию", если бы парламентскиевыборы состоялись в ближайшее время. Результаты исследования говорят об успехепартии на грядущем избирательном цикле, уверены эксперты.