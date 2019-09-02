С начала года в стране прошла 401 избирательная кампания в 59 регионах. Их итоги подтвердили лидерство Единой России на муниципальном уровне при ограниченном представительстве других партий. Об этом говорится в докладе экспертов Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).
С начала года в стране прошла 401 избирательная кампания в 59 регионах. Их итоги подтвердили лидерство "Единой России" на муниципальном уровне при ограниченном представительстве других партий. Об этом говорится в докладе экспертов Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).
На муниципальном уровне сложился определенный баланс
политических сил, который характеризуется лидерством единороссов с ограниченным
присутствием других политических сил. "На выборах глав городов,
муниципальных районов, поселений и на выборах депутатов органов МСУ
муниципальных районов, городов и поселений, которые проходили в 59 субъектах России с января, партия власти получила 72,99%", – сказано в докладе "Муниципальные
выборы в 2019 году: результаты и тенденции".
Единороссы взяли большинство мест в органах местного
самоуправления поселений, городских округов и районов, констатировали
аналитики. Вместе с тем большинство представителей "ЕР" победили на
выборах руководителей муниципальных районов, городских округов, поселений,
подчеркнули эксперты Фонда развития гражданского общества.
За первую половину 2019 года исследователи зафиксировали
низкую активность оппозиционных парламентских партий. Это может повлиять на
субъектность участия их представителей в выборах руководителей регионов, а
преодолеть муниципальный фильтр они смогут только при поддержке "ЕР",
полагают эксперты.
Кроме того, исследователи констатировали повышение роли
самовыдвиженцев. На муниципальных выборах они уступили первенство только
кандидатам от "Единой России", пояснили в ФоРГО.
Напомним, 8 сентября 2019 года в России пройдет единый день
голосования. В 19 субъектах Федерации состоятся выборы глав субъектов, в 13 –
депутатов законодательных органов. Также пройдут дополнительные выборы
депутатов Госдумы.
Ранее социологи "Левада-центра" выяснили, что
половина россиян поддержали бы "Единую Россию", если бы парламентские
выборы состоялись в ближайшее время. Результаты исследования говорят об успехе
партии на грядущем избирательном цикле, уверены эксперты.