Известный комедийный актер Евгений Воскресенский обратился к
шоумену Дмитрию Шепелеву. Артист попросил проверить на детекторе лжи свою
племянницу Екатерину Зотову. В сегодняшнем выпуске программы На самом деле на
Первом канале девушку вывели на чистую воду.
Известный комедийный актер Евгений Воскресенский обратился к
шоумену Дмитрию Шепелеву. Артист попросил проверить на детекторе лжи свою
племянницу Екатерину Зотову. В сегодняшнем выпуске программы "На самом деле" на
Первом канале девушку вывели на чистую воду.
По словам артиста, несколько лет назад
он познакомился с двоюродным братом – Олегом Полудиным. В прошлом году Воскресенский узнал, что тот бесследно
исчез. А два месяца назад Евгению позвонила дочь пропавшего Екатерина Зотова и сообщила,
что ее отец при смерти. Девушка попросила крупную сумму на лечение.
В доказательство Екатерина прислала фото, на котором Олег по-отцовски
обнимает ее. Актер, не заметив подвоха, перечислил племяннице полмиллиона
рублей. После Воскресенский стал настаивать на встрече с больным братом, но девушка
отказывала ему под разными предлогами. Это насторожило Евгения.
Артист пригласил племянницу в студию программы "На самом
деле". Екатерина Зотова приняла предложение дяди. После, уже на съемках, она не
скрывала, что недоверие Воскресенского ее оскорбляет. В какой-то момент девушка
вышла из себя. Примечательно, что Зотова не смогла ответить ни на один вопрос
экспертов. Также она не смогла отчитаться за присланные Евгением деньги.
"Покупались лекарства, но чеков у меня нет", – сказала Екатерина
Зотова в сегодняшнем выпуске "На самом деле".
Ведущий шоу Дмитрий Шепелев пригласил на съемочную площадку
еще одну гостью – Полину Полудину. Девушка тоже считает себя племянницей Евгения
Воскресенского. Полудина говорит, что у нее четверо братьев и сестер, а Екатерину
она видит впервые.
В студии ток-шоу появился и сам Олег Полудин.
Двоюродный брат артиста сообщил, что никуда не исчезал – просто лишился телефона, где были контактные данные Евгения. Его дочь – Полина. Екатерину он не знает, фото, которое Зотова предоставила в качестве доказательства – фотомонтаж. Эксперты ток-шоу назвали самозванку циничной аферисткой.
"Теперь вы знаете всю правду, я понимаю, что это болезненная
правда, но, говоря про слово "спасибо", вы наверняка знаете эту поговорку: "Господи,
спасибо, что взял деньгами", – посочувствовал ведущий Евгению
Воскресенскому.