Известный комедийный актер Евгений Воскресенский обратился к шоумену Дмитрию Шепелеву. Артист попросил проверить на детекторе лжи свою племянницу Екатерину Зотову. В сегодняшнем выпуске программы На самом деле на Первом канале девушку вывели на чистую воду.

Известный комедийный актер Евгений Воскресенский обратился кшоумену Дмитрию Шепелеву. Артист попросил проверить на детекторе лжи своюплемянницу Екатерину Зотову. В сегодняшнем выпуске программы "На самом деле" наПервом канале девушку вывели на чистую воду.По словам артиста, несколько лет назадон познакомился с двоюродным братом – Олегом Полудиным. В прошлом году Воскресенский узнал, что тот бесследноисчез. А два месяца назад Евгению позвонила дочь пропавшего Екатерина Зотова и сообщила,что ее отец при смерти. Девушка попросила крупную сумму на лечение.В доказательство Екатерина прислала фото, на котором Олег по-отцовскиобнимает ее. Актер, не заметив подвоха, перечислил племяннице полмиллионарублей. После Воскресенский стал настаивать на встрече с больным братом, но девушкаотказывала ему под разными предлогами. Это насторожило Евгения.Артист пригласил племянницу в студию программы "На самомделе". Екатерина Зотова приняла предложение дяди. После, уже на съемках, она нескрывала, что недоверие Воскресенского ее оскорбляет. В какой-то момент девушкавышла из себя. Примечательно, что Зотова не смогла ответить ни на один вопросэкспертов. Также она не смогла отчитаться за присланные Евгением деньги."Покупались лекарства, но чеков у меня нет", – сказала ЕкатеринаЗотова в сегодняшнем выпуске "На самом деле".Ведущий шоу Дмитрий Шепелев пригласил на съемочную площадкуеще одну гостью – Полину Полудину. Девушка тоже считает себя племянницей ЕвгенияВоскресенского. Полудина говорит, что у нее четверо братьев и сестер, а Екатеринуона видит впервые.В студии ток-шоу появился и сам Олег Полудин.Двоюродный брат артиста сообщил, что никуда не исчезал – просто лишился телефона, где были контактные данные Евгения. Его дочь – Полина. Екатерину он не знает, фото, которое Зотова предоставила в качестве доказательства – фотомонтаж. Эксперты ток-шоу назвали самозванку циничной аферисткой."Теперь вы знаете всю правду, я понимаю, что это болезненнаяправда, но, говоря про слово "спасибо", вы наверняка знаете эту поговорку: "Господи,спасибо, что взял деньгами", – посочувствовал ведущий ЕвгениюВоскресенскому.