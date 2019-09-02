Нападающий Мауро Икарди может в ближайшее время стать футболистом Пари Сен-Жермен. Чемпионы Франции готовы арендовать аргентинца на один сезон.

Нападающий Мауро Икарди может в ближайшее время стать футболистом "Пари Сен-Жермен". Чемпионы Франции готовы арендовать аргентинца на один сезон."Интер" больше не рассчитывается на своего бывшего капитана. Новый тренер миланцев Антонио Конте не видит Мауро в составе. Попытки Икарди уйти в "Ювентус" и в "Наполи" завершились неудачно. Нападающий собирался расторгнуть контракт с клубом через суд.Однако в последний день летнего трансферного окна у Икарди появился вариант продолжить карьеру в "Пари Сен-Жермен". Чемпионы Франции, потерявшие травмированных Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани, нуждаются в усилении атаки. Если переговоры пройдут успешно, что Мауро может провести нынешний сезон в Париже.