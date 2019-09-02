Нападающий Сент-Луис Блюз Иван Барбашев подписал новый контракт с обладателями Кубка Стэнли. Соглашение рассчитано на два года.

Нападающий "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев подписал новый контракт с обладателями Кубка Стэнли. Соглашение рассчитано на два года.Прежний контракт Барбашева истек 1 июля. 23-летний россиянин остался в составе "Блюз", заключив новый договор. За два года Иван заработает без малого три миллиона долларов.Иван Барбашев отыграл за "блюзменов" три года. В прошлом сезоне Иван помог "Сент-Луису" впервые в истории выиграть Кубок Стэнли. В 25 матчах плей-офф он забросил три шайбы и сделал 3 результативных передачи.