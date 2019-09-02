Новый министр энергетики Украины Алексей Оржель назвал главной задачей своего ведомства выход на переговоры с Россией по транзиту газа в полной боевой готовности. Эксперты считают, что Киев рискует в очередной раз провалиться.

Новый министр энергетики Украины Алексей Оржель назвал главной задачей своего ведомства выход на переговоры с Россией по транзиту газа в "полной боевой готовности". Эксперты считают, что Киев рискует в очередной раз провалиться.Министерство энергетики Украины должно закончить процесс по выделению газотранспортной системы страны из структур "Нафтогаза", после чего сможет приступить к переговорам с Россией по транзиту энергоносителей. Если процесс обсуждения в очередной раз зайдет в тупик, то этот провал запишут на счет президента Владимира Зеленского, несмотря на то, что ситуацая оказалась в тупике из-за постоянных провокаций Киева еще в то время, когда страну возглавлял Петр Порошенко. Однако именно его сменщик рискует собрать все негативные последствия подобных решений."Времени на это осталось меньше четырех месяцев. Сейчас нужно максимально быстро включиться в эту работу", – цитирует директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина. По его словам, обсуждение условий транзита газа через территорию Украины, весьма вероятно, будет проходить в трехстороннем формате. Помимо Москвы и Киева к разговору будут приглашены европейцы.Материал дополнятеся.