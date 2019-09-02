Защитник голландского Витесса Вячеслав Караваев может вернуться в Россию, чтобы продолжить карьеру в Зените. Чемпионы страны предлагают 24-летнему футболисту контракт сроком на 4 года.

Защитник голландского "Витесса" Вячеслав Караваев может вернуться в Россию, чтобы продолжить карьеру в "Зените". Чемпионы страны предлагают 24-летнему футболисту контракт сроком на 4 года.Как сообщает Чемпионат.com, переход согласован, и в последний день трансферного окна Караваев станет игроком "Зенита". Футболист прибыл в Россию в расположение сборной страны, где начнет подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы.Вячеслав Караваев является воспитанником ЦСКА. Однако большая часть его карьеры прошла за границей – в чешских "Яблонеце" и "Спарте", а затем в голландском "Витессе".