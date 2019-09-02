Бывший полузащитник Зенита Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в бразильском Фламенго. В настоящее время 33-летний футболист является свободным агентом.

Бывший полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в бразильском "Фламенго". В настоящее время 33-летний футболист является свободным агентом.В июле Клаудио Маркизио покинул "Зенит" и занялся поиском новой команды. "Ювентус" не захотел возвращать своего бывшего игрока. Переход в "Брешию" сорвался. Теперь у Маркизио появился вариант стать первым итальянцем в составе "Фламенго".Ранее самый популярный клуб Бразилии активно приглашал Марио Балотелли. Но итальянский нападающий в последний момент передумал и заключил контракт с "Брешией".Бывший полузащитник сборной Италии Клаудио Маркизио большую часть карьеры провел в "Ювентусе", в составе которого 6 раз становился чемпионом страны. В прошлом году Клаудио перешел в "Зенит", в составе которого он выиграл российский чемпионат.