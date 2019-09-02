Статистику приводят за первое полугодие 2019 года

Статистику приводят за первое полугодие 2019 годаЖители и предприятия Костромской области сократили просроченную задолженность по кредитам и увеличили сумму средств, хранящихся в банках. Статистику за год представило региональное отделение Центробанка.По данным регионального отделения Банка России, в Костромской области уровень неуплаты с июля 2018 по июль 2019 года – снизился. Так, задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам сократилась более чем на полмиллиарда рулей.Аналогичная ситуация отмечается и по кредитам, выданным физическим лицам. За год просрочка населения сократилась на 1,3%. По ипотечным кредитам просрочка в последние два года составляет не более 1-0,5%. «Это самые ответственные плательщики», - отмечают в региональном отделении Банка России.Также в региональном отделении Центробанка рассказали, что в общей сложности банковские вклады костромичей на треть превышают кредитные обязательства.За первое полугодие общий объем средств, привлеченных банками Костромской области из разных источников, составил более 192 млрд рублей, это на 40% больше, чем год назад. Из них, по официальным данным к 1 июля жители накопили на банковских вкладах 75 млрд рублей. На аналогичную дату прошлого года этот показатель был ниже на 7%.Объем депозитов юридических лиц по итогам полугодия зафиксирован на уровне 63 млрд рублей. Это в 4 раза больше прошлогодних показателей.Всего в Костромской области на начало августа зарегистрировано 4 региональных банка, 2 филиала и 104 внутренних структурных подразделений кредитных организаций.