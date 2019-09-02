Статистику приводят за первое полугодие 2019 года
Статистику приводят за первое полугодие 2019 года
Жители и предприятия Костромской области сократили просроченную задолженность по кредитам и увеличили сумму средств, хранящихся в банках. Статистику за год представило региональное отделение Центробанка.
По данным регионального отделения Банка России, в Костромской области уровень неуплаты с июля 2018 по июль 2019 года – снизился. Так, задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам сократилась более чем на полмиллиарда рулей.
Аналогичная ситуация отмечается и по кредитам, выданным физическим лицам. За год просрочка населения сократилась на 1,3%. По ипотечным кредитам просрочка в последние два года составляет не более 1-0,5%. «Это самые ответственные плательщики», - отмечают в региональном отделении Банка России.
Также в региональном отделении Центробанка рассказали, что в общей сложности банковские вклады костромичей на треть превышают кредитные обязательства.
За первое полугодие общий объем средств, привлеченных банками Костромской области из разных источников, составил более 192 млрд рублей, это на 40% больше, чем год назад. Из них, по официальным данным к 1 июля жители накопили на банковских вкладах 75 млрд рублей. На аналогичную дату прошлого года этот показатель был ниже на 7%.
Объем депозитов юридических лиц по итогам полугодия зафиксирован на уровне 63 млрд рублей. Это в 4 раза больше прошлогодних показателей.
Всего в Костромской области на начало августа зарегистрировано 4 региональных банка, 2 филиала и 104 внутренних структурных подразделений кредитных организаций.