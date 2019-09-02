1 сентября у многих ассоциируется лишь с очередным началом учебного года. Но мало кто помнит, что 15 лет назад в этот день произошел самый страшный теракт в российской истории.

1 сентября у многих ассоциируется лишь с очередным началом учебного года. Но мало кто помнит, что 15 лет назад в этот день произошел самый страшный теракт в российской истории.Ведущая Ксения Собчак сняла документальный фильм о трагедии в школе №1. "Каждый год растет число людей, которые ничего не знают о теракте в Беслане", – с горечью отметила знаменитость.В этой картине раскрыты огромное количество деталей случившегося со слов очевидцев. Многие из интервьюируемых находились в числе заложников. Кроме того, Ксения затронула довольно острые вопросы, например, как матери Беслана судились с Россией в Страсбурге.Напомним, утром 1 сентября 2004 года группа терраристов захватила школу в Беслане. Праздник превратился в три дня ада для сотен детей, их родителей и учителей.Более тысячи заложников. 334 погибших, из которых 186 – дети.Фильм о теракте в Беслане впечатлил зрителей до глубины души. Многие поблагодарили Ксению за то, что она осветила такую важную тему, ведь большинство СМИ даже не вспомнили об этом."Ксения, очень сильное видео! Светлая память всем тем, кто погиб тогда!", – с горечью написала фолловер.Пользователи Сети признавались, что им не удалось сдержать эмоций после просмотра. "Прорыдала весь выпуск! Мы просто разменная монета!", "Плакала без остановки", "Не могу смотреть, это очень больно!", "Фильм очень тронул!", – не скрывали своих эмоций расчувствовавшиеся фанаты.