Чрезвычайная ситуация в Якутске. Из-за угрозы водоснабжению города из-за низкого уровня воды в реке Лене введен режим ЧС. Такое решение приняла глава Якутска Сардана Авксентьева.

Чрезвычайная ситуация в Якутске. Из-за угрозы водоснабжению города из-за низкого уровня воды в реке Лене введен режим ЧС. Такое решение приняла глава Якутска Сардана Авксентьева.Вода в Лене опустилась ниже проектных отметок, ограничивающих судоходство, сообщает РИА Новости. Компании "Водоканал" поручено обеспечить бесперебойное и качественное водоснабжение населения города питьевой и горячей водой. Местный водоканал разработал проект по углублению прорези в песчаной косе в русле реки напротив водозабора. Это обеспечит беспрепятственный доступ воды из Лены к чаше водозабора. Работы начнутся раньше обычного — в середине сентября.Несмотря на то, что спад воды в Лене продолжается, судоходство осуществляется в обычном режиме. Северный завоз грузов выполнен почти на 63 процента.