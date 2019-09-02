Сегодня многопользовательские онлайн игры пользуются большой популярностью, одной из них является World of Tanks

Сегодня многопользовательские онлайн игры пользуются большой популярностью, одной из них является World of Tanks. Данная игра имеет множество поклонников среди представителей сильного пола всех возрастов. Игра имитирует танковые сражения, которые происходили в годы второй мировой войны, она является достаточно реалистичной. Использование модов позволяет одновременно упростить и разнообразить игру, она становится еще более увлекательной.

Большой популярностью сегодня пользуются моды от протанки, все они официально разрешены разработчиками игры. Большой выбор модов позволит вам без особого труда подобрать подходящие, здесь есть самые разнообразные программы. Модпак находится в свободном доступе, узнать более подробную информацию можно на официальном сайте или же, посмотрев ютуб канал. Данный пакет модов на сегодняшний день считается одним из самых обширных, каждый геймер сможет найти здесь для себя подходящие модификации.

Использование модпака имеет как свои преимущества, так и недостатки, однако первых намного больше. Вы получаете более комфортную и разнообразную игру. Скачать его можно быстро и просто, установить пакет сможет даже новичок. Здесь есть список модов с описанием характеристик, поэтому вы можете подобрать среди них те, которые нужны именно вам, а на остальные не тратить время и ресурсы.

Все моды официально разрешены разработчика игры, поэтому вы можете не бояться, что вас заблокируют за их использование. Также они проходят тщательную проверку на наличие вирусов, вы можете не опасаться их использовать. Пакет регулярно обновляется, поэтому вы получаете доступ к самым свежим и актуальным модам. Сборка имеет несколько недостатков, однако они являются несущественными по сравнению с ее достоинствами. Использование модификаций немного увеличивает нагрузку на компьютер при игре, поэтому у слабых машин могут возникнуть некоторые проблемы. Также попадаются новые «сырые» моды, но все проблемы оперативно устраняются при обращении игроков.

В редких случаях после установки игра может начать зависать или вылетать, в этом нет ничего страшного. Вы с легкостью сможете исправить неполадки в ее работе. Проблема может быть как в модпаке, так и в самом ПК. Если после удаление пакета игра продолжает плохо работать, значит проблема не в нем. Если дало в Протанках, то обратитесь в службу поддержки, проблема будет решена в кратчайшие сроки.