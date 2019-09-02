Певица Полина Гагарина славится не только своей блестящей карьерой. Она неоднократно показывала себя в роли образцовой матери.

Певица Полина Гагарина славится не только своей блестящей карьерой. Она неоднократно показывала себя в роли образцовой матери.Артистка опубликовала в Stories в своем Instagram-аккаунте серию видеороликов с участием ее дочурки. На записи сидящая на лужайке малышка заметила, что ее ноги стали красно-зелеными. Далее у мамы с девочкой завязался крайне интересный диалог."У меня зелено-красные ноги. Сегодня меня укусила акула. Я кого-то увидела в море…" – пожаловалась Мия."Логично, укусила акула и стали зеленые и красные ноги…" – подыграла малышке Гагарина.На мамин вопрос, что же теперь им делать дальше, малышка ответила коротко и ясно: "Ничего!".Отметим, исполнительница родила дочь от бывшего супруга фотографа Дмитрия Исхакова. Также у Полины есть и старший сын, 11-летний Андрей от отношений с актером Петром Кисловым.Артистка все свое свободное время посвящает воспитанию детей.Но часто ей приходится уезжать на гастроли, ведь это неотъемлемая часть ее работы. В эти моменты звездные наследники остаются под присмотром любимой бабушки.