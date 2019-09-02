Нападающий футбольной сборной Мексики Хавьер Эрнандес по прозвищу Чичарито покидает лондонский Вест Хэм Юнайтед и следующие три года проведет в испанской Севилье. По разным сведениям трансфер форварда обошелся нервионцам в сумму от 6 до 8 млн евро.

Нападающий футбольной сборной Мексики Хавьер Эрнандес по прозвищу Чичарито покидает лондонский "Вест Хэм Юнайтед" и следующие три года проведет в испанской "Севилье". По разным сведениям трансфер форварда обошелся "нервионцам" в сумму от 6 до 8 млн евро.Чичарито в своей карьере после домашних "Гвадалахары" и "Тапатио" сменил ряд весьма уважаемых европейских клубов: "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и немецкий "Байер". Трансфер из Леверкузена в "Вест Хэм" за 17,8 млн евро многие посчитали понижением в классе. Теперь, похоже, мексиканец рухнул в цене еще в два раза.Контракт мексиканца с лондонскими "молотобойцами" истекал в июне 2020 года, напоминает Чемпионат.Ru. Всего за "Вест Хэм" Хавьер сыграл 63 матча, забил 17 мячей и сделал 4 голевые передачи. В составе сборной Мексики статистика его намного лучше: он провёл 108 матчей, в которых отметился 51 голом.