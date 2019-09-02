Он решил оставить их себе

Он решил оставить их себеЖителя Меленковского района обвиняют в незаконном хранении боеприпасов. Во время обыска у него дома полицейские обнаружили 18 патронов различного калибра.Мужчина рассказал, что нашел патроны во время охоты более 7-ми лет назад и решил оставить их себе. В ближайшее время он предстанет перед судом.В совершении аналогичного преступления подозревают и 38-летнего владимирца. В его тайнике оперативники нашли более 130 патронов. Согласно данным баллистической экспертизы патроны изготовили заводским способом.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают каналы приобретения изъятых патронов.В пресс-службе регионального УМВД напоминают: хранение гражданского оружия и патронов к нему разрешено гражданам, получившим разрешения на хранение оружия.