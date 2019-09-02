На брифинге мэр Магадана Юрий Гришан высказался о необходимости возобновления рейса в Харбин. Напомним, недавно глава города вернулся из рабочей поездки в Китай. Градоначальник считает, что открытие такого маршрута позволит привлечь в Магаданскую область гораздо больше туристов.

На брифинге мэр Магадана Юрий Гришан высказался о необходимости возобновления рейса в Харбин. Напомним, недавно глава города вернулся из рабочей поездки в Китай. Градоначальник считает, что открытие такого маршрута не только существенно сократит время путешественников в пути, но и позволит привлечь в Магаданскую область гораздо больше туристов, передает ГТРК "Магадан"."Из-за сложной логистической схемы в нашем городе мало бизнеса и инвесторов, приезжает мало туристов. Ведь чтобы из Магадана добраться в Китай, на сегодняшний день нужно провести в дороге два дня, и столько же времени займет обратный путь. Для бизнесменов это очень много времени. Я считаю, что вместе с правительством региона мы должны начать работу по восстановлению рейса в город Харбин, который существовал какое-то время назад. Не прямого, а, к примеру, Якутск – Магадан – Харбин. Тогда интенсивность была бы значительно выше. Через 2 часа 40 минут можно было бы из Магадана попасть в Харбин. И китайские туристы могли бы чаще ездить", — заявил мэр Магадана Юрий Гришан.