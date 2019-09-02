В рамках 60-летия местного футбольного клуба «Торпедо» прошел товарищеский чемпионат

В рамках 60-летия местного футбольного клуба «Торпедо» прошел товарищеский чемпионатВ первый день осени во Владимире продолжили спортивную программу Дня города 2019. В рамках 60-летия местного футбольного клуба «Торпедо» прошел товарищеский чемпионат по мини-футболу среди сборных команд администрации Владимира, администрации Владимирской области и ПАО «Сбербанк».Утром на поле стадиона «Лыбедь» вышли сборные мэрии и Сбербанка. Встреча прошла в упорной борьбе и завершилась ничьей - 1:1. В команде мэрии отличился сити-менеджер Андрей Шохин, забивший гол. Честь банкиров спасли благодаря удачно пробитому пенальти.Следом на газон «Лыбеди» вышли сборная администрации области во главе с врио первого вице-губернатора Максимом Брусенцовым и команда Сбербанка. На этот раз встреча завершилась убедительной победой ПАО «Сбербанк» со счетом 2:0.В решающем матче чемпионата сошлись команды администрации города и администрации области. На первых минутах мяч в ворота городской мэрии забил «белодомовец» Дмитрий Алексеев. Первый ответный гол забил председатель городской Общественной палаты Федор Лавров, затем Сергей Лавров, а третий, решающий мяч в ворота администрации области, на последней минуте виртуозно «закатил» Андрей Шохин. Финальная встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу мэрии.По результатам чемпионата 1 место и Кубок чемпионов выиграла команда администрации Владимира, второй стала команда «Сбербанка», третьей - сборная администрация области.