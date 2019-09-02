Он считает свою миссию выполненной: в отставку поддал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Он занял пост главы грузинского правительства в 2018 году. Представитель Грузинской мечты должен был создать стратегические рамки для дальнейшего развития Грузии.

Он считает свою миссию выполненной: в отставку поддал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Он занял пост главы грузинского правительства в 2018 году. Представитель "Грузинской мечты" должен был создать стратегические рамки для дальнейшего развития Грузии.Мамука Бахтадзе остается членом команды правящей партии. А кандидатура нового кандидата на пост премьера будет названа 3 сентября после консультаций и заседания политсовета "Грузинской мечты". Об этом заявил лидер парламентского большинства Георгий Вольский."Пока же говорить о кандидате преждевременно и некорректно, — цитирует Вольского "Интерфакс". — Состав нового кабинета министров представит кандидат в премьер-министры".На пост главы МВД Грузии может претендовать политсекретарь "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили. А прежний министр внутренних дел Георгий Гахария может стать новым главой кабинета министров.Грузинская оппозиция назначение Гарахии на пост премьера оценивает как плевок в лицо грузинского общества. Она требует отставки главы МВД после разгона демонстрации у дома правительства 20 июня 2019 года в Тбилиси, во время которого пострадали сотни людей.За лето 2019 года бюджет Грузии потерял порядка 60 миллионов долларов из-за отказа российских туристов от путешествий в страну.