В общем размере более 4 миллионов рублей

В общем размере более 4 миллионов рублейГенеральный директор ООО «СТЭМ» допустил ущемление трудовых прав граждан.Муромское предприятие по производству матрасов накопило задолженность по зарплате перед 164 сотрудниками в общем размере больше 4 миллионов рублей.Благодаря настойчивости следователя СК России удалось найти законный выход из создавшейся ситуации. Всем потерпевшим выплатили денежные средства.Генеральный директор признал свою вину. Уголовное дело направили в мировой суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования.