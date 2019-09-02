В Андорре завершилась первая и самая длинная неделя многодневной велогонки Вуэльта Испании. Словенский гонщик команды UAE-Team Emirates Тадей Погачар выиграл 9-й этап Гран-тура, а общий зачет возглавил колумбиец Найро Кинтана из Movistar.

В Андорре завершилась первая и самая длинная неделя многодневной велогонки "Вуэльта Испании". Словенский гонщик команды UAE-Team Emirates Тадей Погачар выиграл 9-й этап Гран-тура, а общий зачет возглавил колумбиец Найро Кинтана из Movistar.Это был один из самых коротких этапов, который, тем не менее, дал победителю и призерам хорошую фору. 94 км между Андоррой-ла-Велья и местечком Корталс д’Энкамп Погачар прошел за 2 часа 58 мин. 9 сек., а Кинтана проиграл ему всего 23 секунды. Третьим был еще один словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma).Кинтана теперь в общем зачете опережает Роглича на 6 секунд, третьим идет колумбиец из казахстанской "Астаны" Мигель Анхель Лопес. К сожалению, российская команда Katusha-Alpecin без своего лидера Ильнура Закарина выглядит в Испании более чем скромно. Лучший из россиян Павел Кочетков на 73-м месте, а Вячеслав Кузнецов – на 144-м.