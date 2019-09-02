Левые повороты на этом участке ликвидировали, чтобы снизить количество аварий с пострадавшими

Левые повороты на этом участке ликвидировали, чтобы снизить количество аварий с пострадавшимиУпрдор Москва – Нижний Новгород продолжает борьбу с левыми поворотами на федеральной трассе М-7.24 сентября дорожники ликвидируют ещё один перекресток во Владимирской области. Речь идёт о повороте на Ставрово, по которому водители ездят до Кольчугино и Александрова.Здесь они уберут светофор и ликвидируют левые повороты. Изменить направление движения можно будет на новых одноуровневых развязках с отнесёнными левыми поворотами: в сторону Владимира - на км 162+800, в сторону столицы – на км 167+900.Как рассказали в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород», перекресток вынуждены убрать из-за высокой аварийности. С 2017 года здесь зарегистрировали 7 ДТП с пострадавшими, в которых 9 человек получили ранения.