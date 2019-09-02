В Пенсионном фонде России (ПФР) сочли, что целесообразнее выплачивать накопительную пенсию единовременно, если сумма выплат небольшая.

В Пенсионном фонде России (ПФР) сочли, что целесообразнее выплачивать накопительную пенсию единовременно, если сумма выплат небольшая.Ранее издание РБК сообщило, что ведомство направило всем заинтересованным министерствам письмо с предложениями об изменении выплаты пенсионных накоплений. В частности, ПФР предложил повысить планку суммы накоплений, ниже которой вся накопленная пенсия выдается пенсионеру единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.Сейчас единовременная выплата делается, если рассчитанная накопительная пенсия меньше 5% от суммы общей пенсии. Если эта сумма выше 5%, то человеку назначается ежемесячная накопительная пенсия.ПФР предлагает изменить расчет пороговой величины и назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера. Если предложение одобрят, то доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, увеличится."Предложенный вариант не предполагает уменьшения числа людей, которым будут назначаться средства, только перераспределение доли получателей накопительной пенсии и единовременной выплаты в сторону последней", — пояснили ТАСС в ПФР.