Народная артистка Клара Новикова устраивает личную жизнь шоумена Бориса Корчевникова. В эфире программы Судьба человека на телеканале Россия 1 актриса сосватала телеведущему свою юную внучку. Судя по всему, у потенциальных жениха и невесты вскоре состоится свидание.

Народная артистка Клара Новикова устраивает личную жизньшоумена Бориса Корчевникова. В эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия1" актриса сосватала телеведущему свою юную внучку. Судя по всему, у потенциальныхжениха и невесты вскоре состоится свидание.В эфире ток-шоу Корчевников спросил у Новиковой, пробовалали она найти любовь после смерти мужа – артистка овдовела десятьлет назад. Клара Борисовна сначала принялась оправдываться, мол, ей уже поздноискать спутника жизни, а после перешла в наступление: заявила, что у ведущему программы "Судьбачеловека" тоже пора задуматься о семье."Ни с кем меня не надо знакомить. Хотя никто ни от чего не застрахован.Никто не знает, что может быть дальше. Поэтому, Боренька, я тоже жду вашихприглашений, я надеюсь познакомиться с этой девочкой, и кое-что о васрассказать. Вы зануда, Боря", – сказала Новикова. "Это правда, еще какой", – нестал отпираться Борис.После Клара Новикова рассказала, как подруга – актрисаНаталья Селезнева – обещала познакомить ее с профессором из МГИМО. Мол, деятельнауки может стать хорошей партией, заодно подсобит ее старшему внуку Львус поступлением в институт."Ну это знаете, Лева институт уже закончил, а я с дядей ещене познакомилась", – улыбнулась знаменитость.Корчевников отметил, что живет неподалеку от Селезневой. Борисобещал зайти к знаменитой соседке. Возможно, та подберет ему спутницу жизни."Зачем? – воскликнула Клара Новикова. – Я пришла. Послушайте,у меня Анька вон ходит неохваченная!".Артистка сообщила, что ее средней внучке Анне 18 лет и ейуже пора найти жениха. После артистка нагло подсунула наследницу телеведущему. Большаяразница в возрасте между предполагаемыми женихом и невестой – в июлеКорчевникову исполнилось 37 – Новикову не смутила.По словам Клары Борисовны, Анна, даже более, чем Борис,избирательна в выборе второй половины. Внучка артистки учится на дизайнера, поэтомуу нее отличный вкус. Новикова предложила ведущему программы "Судьба человека"устроить свидание со своей наследницей. Корчевников робко согласился. Шоумен отметил,что имя Анна его любимое."Мне хочется сложить вашу жизнь. Мне хочется, чтобы и у Аниона была", – сказала знаменитость.После Новикова с экрана обратилась к матери Корчевникова: "ИринаЛеонидовна, отпустите Борьку. Я так понимаю, что при вас уже присох. Я знаютаких мам – заботливых настолько, особенно мальчики когда в доме", – сказалазнаменитость.После гостья сегодняшнего выпуска программыпоинтересовалась у потенциального зятя, где и как он живет. Корчевниковсообщил, что живет с мамой. Артистка удивилась, что телеведущий приводитвозлюбленных в квартиру родительницы."Приводил, нормально. Ну мама понимает, она тоже хочетвнуков. Ну если что, то можно у вас жить?" – осмелел ведущей программыНовикова отметила, что готова принять Бориса в своем доме.Артистка обещала помогать молодой семье.