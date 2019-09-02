Без антенн и кондиционеров. Новый закон не спасёт старинные дома Воронежа от уродливых конструкций. По мнению защитников культурного наследия города, документ не отражает всех проблем. Министерство культуры направило в Госдуму изменения в закон об объектах культурного наследия, в частности, удаление нежелательных деталей с фасадов исторических зданий.

Без антенн и кондиционеров. Новый закон не спасёт старинные дома Воронежа от уродливых конструкций. По мнению защитников культурного наследия города, документ не отражает всех проблем. Министерство культуры направило в Госдуму изменения в закон об объектах культурного наследия, в частности, удаление нежелательных деталей с фасадов исторических зданий. Это могут быть не только не соответствующие дизайн-регламенту вывески, но и блоки кондиционеров и спутниковые антенны.Стоит отметить, что в Европе, например, сплит-системы на фасадах зданий-памятников размещают со стороны двора или на крыше. А то и вовсе между оконными рамами. Однако по мнению защитников культурного наследия Воронежа, предлагаемый законопроект не отражает всех проблем. Например, памятники, не включенные в реестр. Что же делать с самым старым домом Воронежа - объектом культурного наследия федерального значения Домом фабриканта Гарденина, который в этот реестр не включён?Или такой пример. "Есть множество примеров отвратительных входных групп, условно назовём их малыми архитектурными формами, которые никак не связаны с историческим обликом. Они портят облик зданий, вид сложившихся ансамблей. А про них в инициативе отдельного пункта нет", – отмечает ответственный секретарь ВООПИК Александр Никитин.Ну, а от капремонта, сообщает ГТРК "Воронеж", который портит архитектурный облик исторических зданий, город должна будет защищать экспертная комиссия. Она возьмет на контроль работу подрядчиков, потому что неудачный опыт у Воронежа уже есть.