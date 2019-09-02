Два лидера в одной семье - гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться, - рассказал о своем расставании с супругой депутатом Натальей Поклонской бывший глава аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев.

"Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться", — рассказал о своем расставании с супругой депутатом Натальей Поклонской бывший глава аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев.По словам Соловьева, он облегчил жене задачу и предоставил возможность самой расставить приоритеты и выбрать дальнейший путь. Брак экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской и главы аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева продержался год. Они поженились в августе 2018 года, напоминает РИА Новости. За это время Поклонская с мужем реализовали несколько благотворительных проектов, а также написали биографию самой Поклонской.Наталья Поклонская заявила, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены, о которых никто не догадывается. Она намеревалась сохранить их в тайне по крайней мере до момента предъявления декларации за 2019 год."Я не считаю нужным отчитываться публично о моей духовной жизни. Она будет закрыта для прессы, как и личная", — подчеркнула депутат.При этом она добавила, что по поводу существования ее духовного наставника очень много сплетен.Бывший муж Натальи Поклонской отметил, что в их паре один умный, другой очень умный, один красивый, другой – очень красивый, один целеустремленный, другой еще целеустремленнее. При этом, добавил Иван Соловьев, превосходная степень всегда относится к даме.Но на первый план как политической, так и их семейной жизни, по мнению Ивана Соловьева, "выходят безжалостные реалии в виде прагматизма, рационализма, карьеризма, артистизма, готовности с легкостью предать все и в первую очередь самого себя"."Она свой выбор сделала", — пояснил Иван Соловьев, выражая сожаление по тому, как это было сделано."Это уже ее личное дело, а также вопрос ее совести и воспитания. Это минус не в мою карму и не мой хайп, — добавил экс-супруг депутата Госдумы, объясняя свое расставание с Натальей Поклонской. — Никогда не напрашивался ни к кому под крыло, а уж тем более не строил карьеру на глубоко личных отношениях. Знаю, что в номенклатурном и финансовом планах это всегда губило меня, но зато позволяло оставаться собой. Как в песне Михаила Круга: "Но другим никогда, никогда я не буду, если что-то не так, вы простите меня".В июле 2019 года Наталья Поклонская сменила в Думе комитет, в котором продолжит работать. Из думского комитета по безопасности и противодействию коррупции она перешла в комитет по международным делам.