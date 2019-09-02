Громкие обещания президента Украины Владимира Зеленского о быстрых реформах подвергли резкой критикой. Политолог Владимир Воля убежден, что глава государства вводит избирателей в заблуждение. Обещания лидера Незалежной эксперт назвал обманом.

Громкие обещания президента Украины Владимира Зеленского о быстрых реформах подвергли резкой критикой. Политолог Владимир Воля убежден, что глава государства вводит избирателей в заблуждение. Обещания лидера Незалежной эксперт назвал обманом.По мнению Воли, Зеленский занимается популизмом, делаязаявления о возможности осуществить реформы за год. Этим глава государствадемонстрирует собственную некомпетентность, уверен аналитик.Для реформ нужны квалифицированные кадры, подчеркнул Воля."Как показали 100 дней, их в команде президента нет. Они специалисты в чемугодно, только не в вопросах государственного управления", – цитируетэксперта портал "Украина.ру".Большинство из депутатов фракции "Слуга народа" вобновленной раде было взято с улицы, добавил эксперт. Воля уличил Зеленского вобмане избирателей. Но не исключено, что глава государства обманывает сам себя,заключил политолог.Новость дополняется.