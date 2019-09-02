Громкие обещания президента Украины Владимира Зеленского о быстрых реформах подвергли резкой критикой. Политолог Владимир Воля убежден, что глава государства вводит избирателей в заблуждение. Обещания лидера Незалежной эксперт назвал обманом.
Громкие обещания президента Украины Владимира Зеленского о быстрых реформах подвергли резкой критикой. Политолог Владимир Воля убежден, что глава государства вводит избирателей в заблуждение. Обещания лидера Незалежной эксперт назвал обманом.
По мнению Воли, Зеленский занимается популизмом, делая
заявления о возможности осуществить реформы за год. Этим глава государства
демонстрирует собственную некомпетентность, уверен аналитик.
Для реформ нужны квалифицированные кадры, подчеркнул Воля.
"Как показали 100 дней, их в команде президента нет. Они специалисты в чем
угодно, только не в вопросах государственного управления", – цитирует
эксперта портал "Украина.ру".
Большинство из депутатов фракции "Слуга народа" в
обновленной раде было взято с улицы, добавил эксперт. Воля уличил Зеленского в
обмане избирателей. Но не исключено, что глава государства обманывает сам себя,
заключил политолог.
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