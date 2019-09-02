Школа номер 6 в Тулуне после ремонта открыла свои двери к новому учебному году. С отделкой уложились в срок. Успели обновить полы и стены, а также укомлектовать учебные классы оборудованием и мебелью. В этом году за парты сели 55 первоклассников.

Школа номер 6 в Тулуне после ремонта открыла свои двери к новому учебному году. С отделкой уложились в срок. Успели обновить полы и стены, а также укомлектовать учебные классы оборудованием и мебелью. В этом году за парты сели 55 первоклассников.Заместитель директора школы №”6 Тулуна Татьяна Писарева рассказала "Вестям Иркутск", что в школе обучается 520 детей. Пока школа вынуждена работать в две смены, в первую — кроме третьеклассников пришли ученики пятых и шестых классов. Помимо прикрепленных к школе детей, как минимум год будут учится ребята из аварийной 20-й школы. Их будет привозить автобус, так как до района города, где они живут, довольно далеко.А День знаний в обновленной школе отметили первого сентября. Линейка по традиции началась с первого звонка. Первоклассники получили в подарок ранцы и канцелярию. По решению местных властей отличникам назначили именные стипендии. После праздничного концерта ученикам показали обновлённые классы.Напомним, 6-я школа в Тулуне сильно пострадала во время наводнения, был нанесен серьёзный урон зданию. Строители успели в короткие сроки провести капремонт: как раз к новому учебному году. Всего от наводнения в Прибайкалье пострадали 9 районов, в которых находятся 32 образовательных учреждения. Из них к 1 сентября открылись только 21 школа. Пять школ и детсадов в Чунском и Тулунском районах признаны аварийными и не подлежат восстановлению. Строители обещают, что в оставшихся учреждениях ремонт завершится к 31 октября.