Звезда мировой оперы, всемирно известный тенор Пласидо
Доминго, обвинен в сексуальных домогательствах. В эфире программы Пусть говорят
на Первом канале обсудили разгоревшийся скандал.
Звезда мировой оперы, всемирно известный тенор Пласидо
Доминго, обвинен в сексуальных домогательствах. В эфире программы "Пусть говорят"
на Первом канале обсудили разгоревшийся скандал.
78-летнего тенора обвинили в сексуальных домогательствах
30-летней давности. Об этом заявили сразу девять женщин, после к ним
присоединились еще шесть. Якобы в конце 80-х Пласидо Доминго пользовался своим
высоким положением: обещал начинающим певицам роли в обмен на интимные
отношения. Если же ему отказывали, он грозил отомстить.
В США отменили все концерты звездного тенора. Опера
Лос-Анджелеса, где Доминго является генеральным директором, обещала провести
внутреннее расследование.
Певица Любовь Казарновская приехала в студию "Пусть говорят",
чтобы заступиться за коллегу. Российская артистка множество раз сотрудничала с Пласидо
Доминго.
Казарновская сообщила, что это не первый скандал, который, потряс мир оперы. Не так давно похожие обвинения были выдвинуты бессменному
руководителю Metropolitan Opera – Джеймсу Ливайну. Некогда влиятельный дирижер
был уволен.
"Сейчас с Ливайна сняты все обвинения, но на должность свою
он не вернулся. Это стоило ему нервов, он уже нездоровый человек. Там было обвинение
– любовь к молодым мальчикам, абсолютно не связанных с музыкой", – говорит
Любовь.
Одна из предполагаемых жертв Пласидо Доминго – Патриция Вульф,
утверждает, что стала жертвой домогательств Пласидо Доминго еще в 90-х. Тогда она
была начинающей оперной певицей. Вульф подчеркнула, что звездный тенор несколько
раз намекал на интим.
"Он смотрел на мою грудь и спрашивал: "Как дела?" Он говорил
с моей грудью. Я тут была вторая. Когда кто-то подходит так близко, широко
улыбается и спрашивает: "Тебе нужно идти домой?" Думаю, все было предельно
ясно, я не могла это расценить ошибочно. Он не трогал меня, нет. Он мог жать
мне руку, но никогда не пытался меня обнять", – говорит женщина.
Обвинения Патриции Вульф эксперты программы
посчитали несостоятельными. По словам Любови Казарновской, она своими глазами
видела, как молодые напомаженные артистки выстраивались в очередь перед гримеркой
Доминго, сами рвались в его объятия. Теперь же, не состоявшись в карьере, все эти девушки пытаются заработать популярность, обвиняя кумира.
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