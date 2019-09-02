Звезда мировой оперы, всемирно известный тенор Пласидо Доминго, обвинен в сексуальных домогательствах. В эфире программы Пусть говорят на Первом канале обсудили разгоревшийся скандал.

Звезда мировой оперы, всемирно известный тенор ПласидоДоминго, обвинен в сексуальных домогательствах. В эфире программы "Пусть говорят"на Первом канале обсудили разгоревшийся скандал.78-летнего тенора обвинили в сексуальных домогательствах30-летней давности. Об этом заявили сразу девять женщин, после к нимприсоединились еще шесть. Якобы в конце 80-х Пласидо Доминго пользовался своимвысоким положением: обещал начинающим певицам роли в обмен на интимныеотношения. Если же ему отказывали, он грозил отомстить.В США отменили все концерты звездного тенора. ОпераЛос-Анджелеса, где Доминго является генеральным директором, обещала провестивнутреннее расследование.Певица Любовь Казарновская приехала в студию "Пусть говорят",чтобы заступиться за коллегу. Российская артистка множество раз сотрудничала с ПласидоДоминго.Казарновская сообщила, что это не первый скандал, который, потряс мир оперы. Не так давно похожие обвинения были выдвинуты бессменномуруководителю Metropolitan Opera – Джеймсу Ливайну. Некогда влиятельный дирижербыл уволен."Сейчас с Ливайна сняты все обвинения, но на должность своюон не вернулся. Это стоило ему нервов, он уже нездоровый человек. Там было обвинение– любовь к молодым мальчикам, абсолютно не связанных с музыкой", – говоритЛюбовь.Одна из предполагаемых жертв Пласидо Доминго – Патриция Вульф,утверждает, что стала жертвой домогательств Пласидо Доминго еще в 90-х. Тогда онабыла начинающей оперной певицей. Вульф подчеркнула, что звездный тенор несколькораз намекал на интим."Он смотрел на мою грудь и спрашивал: "Как дела?" Он говорилс моей грудью. Я тут была вторая. Когда кто-то подходит так близко, широкоулыбается и спрашивает: "Тебе нужно идти домой?" Думаю, все было предельноясно, я не могла это расценить ошибочно. Он не трогал меня, нет. Он мог жатьмне руку, но никогда не пытался меня обнять", – говорит женщина.Обвинения Патриции Вульф эксперты программыпосчитали несостоятельными. По словам Любови Казарновской, она своими глазамивидела, как молодые напомаженные артистки выстраивались в очередь перед гримеркойДоминго, сами рвались в его объятия. Теперь же, не состоявшись в карьере, все эти девушки пытаются заработать популярность, обвиняя кумира.По словам ведущего ток-шоу Дмитрия Борисова, сексуальные разоблачения рушат жизни знаменитых мужчин. Харви Вайнштейн, БенАффлек, Ларс фон Триер: все они – фигуранты волны громких секс-скандалов. Истории звезд, которые стали жертвами оговора, зацепили шоумена за живое. По его мнению, даже доказанная в суде невиновность не помогает восстановить репутацию.