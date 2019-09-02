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<a href="https://33live.ru/novosti/02-09-2019-onkologiya-pervye-podrobnosti-o-sostoyanii-rozenbauma.html" target="_blank">Онкология? Первые подробности о состоянии Розенбаума</a> - После того, как стало известно, что Александр Розенбаум якобы перенес сложную операцию, появились подробности. Выяснилось, что артист находится в отделении НИИ онкологии им. Герцена.