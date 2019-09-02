Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока еще не состоялась, однако эксперты уже берутся судить о том, чем она может закончиться. Специалисты считают, что украинский лидер находится в заведомо проигрышном положении.

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока еще не состоялась, однако эксперты уже берутся судить о том, чем она может закончиться. Специалисты считают, что украинский лидер находится в заведомо проигрышном положении.Журналист Виталий Портников взялся оценить итог встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Переговоры двух президентов еще должны состояться в рамках встречи лидеров "нормандской четверки". Однако уже сейчас эксперт видит, что для украинского президента сам факт встречи является одновременно большим достижением и опасной ловушкой.Материал дополняется.