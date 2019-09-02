Сотрудники уголовного розыска УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемую в краже денег у пенсионерки...

Сотрудники уголовного розыска УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемую в краже денег у пенсионерки.В ОМВД России по районам Матушкино и Савелки обратилась 78-летняя зеленоградка с заявлением о принятии мер к неизвестной, которая, находясь в отделении банка, похитила ее банковскую карту, а впоследствии сняла с нее денежные средства. Сумма ущерба составила 110 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники УВД по ЗелАО установили личность подозреваемой и задержали на Федеральной трассе М11 ранее судимую 19-летнюю уроженку Калужской области.Как установлено, подозреваемая, находясь в одном из банковских отделений Зеленограда, предложила свою помощь пенсионерке, у которой возникли трудности при осуществлении денежных операций на терминале. Женщина согласилась. Вместо этого, набирая определенные клавиши, девушка изменила пин-код карты и незаметно для владелицы вытащила ее из терминала. Сообщив пенсионерке, что у нее не получится ей помочь, незамедлительно скрылась с похищенной картой. Далее злоумышленница проследовала в ближайший банкомат, где осуществила снятие денежных средств со счета потерпевшей в размере 110 тысяч рублей. После чего на автомобиле покинула город. Когда пожилая зеленоградка обнаружила пропажу карты из терминала, то сразу обратилась в полицию.По данному факту СУ УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемой предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии.Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемой, позвонить по телефону «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-группа УВД по ЗелАО(499) 7312-94-31