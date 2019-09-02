Экономика России не будет испытывать сильного давления даже при цене нефти в 40 долларов за баррель. Об этом заявил глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин.

Экономика России не будет испытывать сильного давления даже при цене нефти в 40 долларов за баррель. Об этом заявил глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин.Как отметил министр, если мировая экономика столкнется с серьезными проблемами, Россию они тоже заденут. "Раньше нас зацепило бы гораздо сильнее", — отметил Орешкин. Цена 60 долларов за баррель – уровень, который позволяет России инвестировать в новые проекты и развивать их. Но, даже если цена на нефть достигнет 40 долларов за баррель, Россия не будет испытывать серьезного давления на внутреннюю экономику и финансовый рынок с точки зрения бюджета и платежного баланса.В августе текущего года Министерство экономического развития понизило прогноз цены нефти по итогам 2019 года до $62,2 за баррель с $63,4, прогнозировавшихся ранее. По оценке Минэкономразвития, в 2020 году цена за баррель нефти уменьшится до 57 долларов вместо предполагавшихся 59,7. По прогнозу министерства, в 2021 году цена на нефть снизится до 56 долларов, в 2022 году – до 55, в 2023 году – составит 54 доллара, в 2024 году – 53 доллара за баррель, передает ТАСС.Орешкин подчеркнул, что в случае падения цены на нефть в экономике России не случится катастрофы. Как объяснил министр, защитой для РФ являются макроэкономические структурные реформы, проведенные за последние несколько лет. Это и механизм покупки валюты, и бюджетное правило, и многое другое.Глава Минэкономразвития считает, что реформы, которые были проведены в экономике России в 2014-2019 годах, "попадут в учебники".