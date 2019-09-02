Близится к финалу расследование одного из самых громких преступлений 2018 года: три сестры Хачатурян убили родного отца. В эфире программы Прямой эфир телеканала Россия 1 выступила родственница скончавшегося – Наира Хачатурян. Женщина говорит, что ее племянницы – Ангелина, Кристина и Мария – расправились с родителем, чтобы жить самостоятельно.

Близится к финалу расследование одного из самых громкихпреступлений 2018 года: три сестры Хачатурян убили родного отца. В эфирепрограммы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" выступила родственницаскончавшегося – Наира Хачатурян. Женщина говорит, что ее племянницы – Ангелина,Кристина и Мария – расправились с родителем, чтобы жить самостоятельно.Сестра убитого Михаила Хачатуряна заявила, что тот был отличнымотцом, никогда не поднимал руку на детей. Более того, девочки были избалованы – денег на наследницее он не жалел."Кристина была поскромнее, она была ведомая. Ангелина быламужественной, то есть боевая. Мария – хитрая. Проблемы с Марией были обширные.Она лишилась девственности в 15-16 лет. Миша об этом ничего не знал. Мы нехотели его расстраивать. Дети при нем были паиньками", – сказала Наира Хачатурянв студии ток-шоу "Прямой эфир".По словам адвокатов подозреваемых в убийстве девушек,экспертиза доказала, что Михаил Хачатурян долгие годы применялфизическое и сексуально насилие к дочкам. Наира настаивает – этоложь.Также Хачатурян предоставила редакторам программы "Прямойэфир" видеозапись, которая была сделана за десять дней до трагедии. В кадреМихаил и его наследницы едут в авто. Счастливое семейство на камеру благодарит родственниказа поздравление. Девочки выглядят довольными. Наира говорит, что видеоподтверждает ее слова о Михаиле: племянницы не кажутся запуганнымижертвами. Также Андрей Малахов продемонстрировал компрометирующие фото, на которых сестры устраивают разгул в компании подруг и парней."Очень много версий, почему девочки на это пошли. Они простопонимали, что отец им мешал. Они понимали, что, избавившись от отца, они будутжить как хотят. Первая версия, возможно, он сказал: "Знаете что, давай я васотвезу, допустим, в клинику гинекологическую любую". Возможно, он их предупредил,что завтра их отвезет, а Мария тут не девственница. Вторая версия – это деньги, пропажа денег, была большая сумма. Доступ к счетам Михаила был у Кристины",– сказала родственница убитого в ток-шоу "Прямой эфир".По словам Наиры, сестры знали, что как только Марииисполнится 18 лет, отец увезет их в Израиль. Там Михаил планировал выдать дочекзамуж."У каждой был парень, они познали секс, познали наркотики, позналитусовки, вписки. Они не хотели уезжать. Кто-то их направлял, возможно это матьбыла", – предположила Хачатурян.Гостья сегодняшнего выпуска программы поведала,что между родителями сестер были конфликты из-за старшего ребенка – Сергея. Михаилподозревал, что его жена – Аурелия Дундук – родила мальчика от другого мужчины.По словам Наиры, ее брат не выгонял жену из дома, Аурелия сбежала с любовником,бросив детей. Хачатурян говорит, что Сергей хотел уехать к матери, но та его не приняла, тогда Наира поселила племянника в своем доме.Соседка семьи Хачатурян – Валентина Бижбалова – рассказалакорреспондентам , что сестры действительно доставлялибеспокойство. Ангелина, Мария и Кристина были избалованы отцом. По словамВалентины, по девушкам тюрьма плачет."Миша уезжал, оставлял их на месяц, на два. Когда онприезжал, здесь бардак. Ему передавали, что тут оргии, гулянки, пьянки итак далее. Естественно, он взрывался, он кричал. Это страшно, я бы никому непожелала таких детей. Девочкам это не нравилось, они хотели свободы", – говоритсоседка подозреваемых в убийстве.