Актер Джонни Депп всегда находится в центре внимания. Накануне в Сети разразился громкий скандал с его участием.

Актер Джонни Депп всегда находится в центре внимания. Накануне в Сети разразился громкий скандал с его участием.Звезда снялась в новой рекламе духов под названием Sauvage ("Дикарь")бренда Dior. Только вскоре под давлением общественности ролик пришлось удалить.В съемках видео принял участие не только популярный актер, но и танцующий американский индеец. Западное общество от увиденного буквально озверело.По мнению народа, это прямая пропаганда расизма. Людям не понравилось, что коренные народы Америки приравняли к дикарям.Второй причиной для гнева послужило использование индейцев и их атрибутики в продвижении товара. Конфликты на этой почве уже случались ранее. Американцы называют это присвоением культуры притесненных рас, что в США практически приравнивается к расизму.Разъяренных людей не успокоило даже то, что танцор в ролике – настоящий индеец. Кроме того, у Джонни в роду тоже были представители этого народа. К слову, сам Депп сложившуюся ситуацию никак не прокомментировал.