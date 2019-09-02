За свои слова надо отвечать! Певица Наргиз Закирова примерила на себя образ телочки, после того, как назвала Валерию и других звезд отечественной эстрады телочками в туфлях.

За свои слова надо отвечать! Певица Наргиз Закирова примерила на себя образ "телочки", после того, как назвала Валерию и других звезд отечественной эстрады "телочками в туфлях".Впрочем, стоит заметить, что исполнительница поспешила извиниться перед коллегами по цеху. В свою очередь жена Пригожина поспешила заметить, что не держит зла на бывшую подопечную Максима Фадеева.Как Пятый телеканал, через несколько дней после инцидента девушка выложила на своей странице в социальной сети Instagram фото, где сама предстала в образе гламурной дивы. С яркой помадой и модным чокером Наргиз выглядит довольно непривычно. Свою публикацию артистка подписала так: "Ну, а вот и телочки в туфлях. Как оказалось, я и так могу".