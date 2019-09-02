Артистка поделилась печальными мыслями с поклонниками на
своей странице в Instagram. Наташа Королева
помянула покойного отца – Владимира Архиповича Порывай.
Артистка поделилась печальными мыслями с поклонниками на
своей странице в Instagram. Наташа Королева
помянула покойного отца – Владимира Архиповича Порывай.
Певица вспомнила, каким был ее любимый папа. Именно
он проложил будущей звезде путь в музыку. Всю свою жизнь отец Наташи королевой проработал
учителем музыки.
"Мой папа был
педагогом, его обожали студенты и ценили коллеги. По иронии судьбы, он покинул
этот мир 1 сентября. 26 лет без тебя, мой любимый папуля", – написала Наташа Королева,
выложив фотографию могилы отца. Судя по всему, она до сир пор страдает из-за смерти
отца. Певица добавила к публикации хэштеги: люблю, плачу, скучаю, папа.
Поклонники разделили ее горе, высказав слова
соболезнования и поддержки. "Наташенька, они наши ангелы
наши папы и они нам помогают и нас защищают", "Часто уходят те, кого мы
очень любим. Вечная память!", "Светлая память и земля ему пухом!" -
высказались фолловеры. Примечательно, многие отметили, что Владимир Архипович
очень похож на экс-супруга артистки, композитора Игоря Николаева.
Напомним, отец скончался в 1993 году после
продолжительной болезни. У Владимира Порывай развилась лейкемия после посещения
им зоны отчуждения Чернобыля. Когда мужчине поставили страшный диагноз, будущей
знаменитости было всего двадцать лет.