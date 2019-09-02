Артистка поделилась печальными мыслями с поклонниками на своей странице в Instagram. Наташа Королева помянула покойного отца – Владимира Архиповича Порывай.

Артистка поделилась печальными мыслями с поклонниками насвоей странице в Instagram. Наташа Королевапомянула покойного отца – Владимира Архиповича Порывай.Певица вспомнила, каким был ее любимый папа. Именноон проложил будущей звезде путь в музыку. Всю свою жизнь отец Наташи королевой проработалучителем музыки."Мой папа былпедагогом, его обожали студенты и ценили коллеги. По иронии судьбы, он покинулэтот мир 1 сентября. 26 лет без тебя, мой любимый папуля", – написала Наташа Королева,выложив фотографию могилы отца. Судя по всему, она до сир пор страдает из-за смертиотца. Певица добавила к публикации хэштеги: люблю, плачу, скучаю, папа.Поклонники разделили ее горе, высказав словасоболезнования и поддержки. "Наташенька, они наши ангелынаши папы и они нам помогают и нас защищают", "Часто уходят те, кого мыочень любим. Вечная память!", "Светлая память и земля ему пухом!" -высказались фолловеры. Примечательно, многие отметили, что Владимир Архиповичочень похож на экс-супруга артистки, композитора Игоря Николаева.Напомним, отец скончался в 1993 году послепродолжительной болезни. У Владимира Порывай развилась лейкемия после посещенияим зоны отчуждения Чернобыля. Когда мужчине поставили страшный диагноз, будущейзнаменитости было всего двадцать лет.