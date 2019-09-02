Сын актрисы Елизаветы Боярской – Андрей – в этом году пошел в
первый класс. По словам артистки, она очень волнуется за семилетнего наследника и не знает,
как себя правильно вести при возникновении проблем, как на них реагировать.
Сын актрисы Елизаветы Боярской – Андрей – в этом году пошел в
первый класс. По словам артистки, она очень волнуется за семилетнего наследника и не знает,
как себя правильно вести при возникновении проблем, как на них реагировать.
Боярская говорит, что перерыла тонны литературы о
родительстве. Начитавшись советов, порой противоречащих друг другу, она решила
полагаться только на свою интуицию.
"Конечно, все это волнительно, пока рисуется какая-то идеалистическая
картинка: ребенок с рюкзаком, никаких проблем. Хотя и предполагаю, что все
будет непросто. Потому что я, как ответственная мама, с первым ребенком
перечитала все возможные книги по воспитанию, все блоги, и, мне кажется, у меня
такая каша в голове, что я то в одну сторону, то в другую. То помягче, то пожестче.
Сейчас столько правил, столько модных слов, столько направлений", – сказала
Елизавета Боярская в YouTube-шоу Татьяны Лазаревой.
Артистка сообщила
также, что Андрей ходил на подготовительные занятия.
Боярская отметила, что у него есть склонности к математике.
"Пока, к счастью, не
артист", – пошутила .
Артистку тревожит, что класс, в котором будет учиться Андрей,
многочисленный – 34 человека. Между тем звезда постарается сделать все, чтобы
ее наследник полюбил получать знания. За плохие оценки внука Михаила Боярского и Ларисы Луппиан наказывать не будут.
призналась, что ей самой нравилось в школе. Она "довольно
посредственно" училась, но за плохие оценки родители ее никогда не наказывали. Однако, в последний год учебы мама и папа попросили
будущую актрису
окончить год
без троек. В итоге Елизавета смогла получить аттестат с хорошими оценками.