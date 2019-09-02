Сын актрисы Елизаветы Боярской – Андрей – в этом году пошел в первый класс. По словам артистки, она очень волнуется за семилетнего наследника и не знает, как себя правильно вести при возникновении проблем, как на них реагировать.

Сын актрисы Елизаветы Боярской – Андрей – в этом году пошел впервый класс. По словам артистки, она очень волнуется за семилетнего наследника и не знает,как себя правильно вести при возникновении проблем, как на них реагировать.Боярская говорит, что перерыла тонны литературы ородительстве. Начитавшись советов, порой противоречащих друг другу, она решилаполагаться только на свою интуицию."Конечно, все это волнительно, пока рисуется какая-то идеалистическаякартинка: ребенок с рюкзаком, никаких проблем. Хотя и предполагаю, что всебудет непросто. Потому что я, как ответственная мама, с первым ребенкомперечитала все возможные книги по воспитанию, все блоги, и, мне кажется, у менятакая каша в голове, что я то в одну сторону, то в другую. То помягче, то пожестче.Сейчас столько правил, столько модных слов, столько направлений", – сказалаЕлизавета Боярская в YouTube-шоу Татьяны Лазаревой.Артистка сообщилатакже, что Андрей ходил на подготовительные занятия.Боярская отметила, что у него есть склонности к математике."Пока, к счастью, неартист", – пошутила .Артистку тревожит, что класс, в котором будет учиться Андрей,многочисленный – 34 человека. Между тем звезда постарается сделать все, чтобыее наследник полюбил получать знания. За плохие оценки внука Михаила Боярского и Ларисы Луппиан наказывать не будут.призналась, что ей самой нравилось в школе. Она "довольнопосредственно" училась, но за плохие оценки родители ее никогда не наказывали. Однако, в последний год учебы мама и папа попросилибудущую актрисуокончить годбез троек. В итоге Елизавета смогла получить аттестат с хорошими оценками.