Спорт и правильное питание способны из кого угодно сделать красотку, однако вместе с лишними килограммами можно потерять и узнаваемость. Так поклонники оперной певицы Анны Нетребко не узнали ее на одном из видео.

Спорт и правильное питание способны из кого угодно сделать красотку, однако вместе с лишними килограммами можно потерять и узнаваемость. Так поклонники оперной певицы Анны Нетребко не узнали ее на одном из видео.Звезда оперной сцены поразила фанатов стройной фигурой и подтянутым телом. Женщина выложила на своей странице в социальной сети Instagram видео тренировки, где она вместе с десятилетним сыном выполняет упражнение "бег на месте". Публикацию артистка подписала так: "Давай, Бублик, не отстаём от нормативов (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)".Как Пятый телеканал, за два часа ролик посмотрели более 40 тысяч раз. Подписчики звезды отреагировали лайками и комментариями, однако некоторые не узнали любимую певицу."Я сразу не узнала Вас, Аня, подумала, что Тиша с какой-то девочкой бежит! Супер!!!", – написала одна из поклонниц Нетребко, другие же отметили, что оперная дива подает сыну хороший пример. Своим опытом Анна мотивирует мальчика заниматься спортом."Вот это Бублик! Это уже тертый калач! Молодцы! И мама, и сын!", "Бублик круто рулит, так держать!", "Молодец, Бублик, будь спортивным как Юсиф!", – эти и другие теплые отзывы оставили фолловеры звезды.Напомним, что певица регулярно занимается спортом. В этот раз звезда приобщила к делу своего сына Тьяго Аруа, рожденного от уругвайского оперного певца Эрвина Шротта. Анна Нетребко в очередной раз доказала, что секрет стройной фигуры кроется в регулярных тренировках.