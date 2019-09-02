В полицию поступило сообщение о том, что около одного из кафе на Большой Грузинской улице женщина облила неизвестной жидкостью мужчину.

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Пресненскому району задержали женщину, подозреваемую в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.В полицию поступило сообщение о том, что около одного из кафе на Большой Грузинской улице женщина облила неизвестной жидкостью мужчину.Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что злоумышленница, находясь на летней веранде кафе, на почве личных неприязненных отношений облила неизвестной жидкостью своего знакомого – 30-летнего приезжего мужчину, после чего скрылась. Потерпевший с химическим ожогом различных частей тела нарядом скорой медицинской помощи был доставлен в лечебное учреждение.В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции на Баррикадной улице задержали подозреваемую. Ей оказалась 34-летняя москвичка.Отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.