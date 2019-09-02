В эфире телеканала 112. Украина бывший министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал о том, как Киев невольно помог Москве быстро и эффективно интегрировать Крым в свою экономическую систему. При этом украинская сторона осталась в глубоком проигрыше и до сих пор продолжает терпеть убытки.

В эфире телеканала "112. Украина" бывший министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал о том, как Киев невольно помог Москве быстро и эффективно интегрировать Крым в свою экономическую систему. При этом украинская сторона осталась в глубоком проигрыше и до сих пор продолжает терпеть убытки.После того, как подавляющее большинство жителей Крыма проголосовали за воссоединение полуострова с Россией, они получили непримиримых врагов в лице украинской общественности. Многочисленные эксперты, журналисты, блогеры и простые пользователи "незалежного" сегмента Сети постулировали одновременно два противоречащих друг-другу тезиса.Во-первых, отказываясь принимать действительность утверждали они, Крым якобы является территорией Украины. Во-вторых, жители полуострова, по их уверениям, заслужили наказания за то, что они стали россиянами.В итоге в отношении российского полуострова Киев проводил политику, которая должна была сделать жизнь простых крымчан хуже. И сейчас политики нехотя признаются, что поступать так было нельзя. Они не упоминают, что преследовать два миллиона человек за их национальость и политические взгляды попросту недопустимо. Просто до политиков стало доходить, что антироссийскими выпадами украинская власть делала хуже только себе."Ошибочной была блокада Крыма", – подчеркнул бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.В частности, когда радикалы подорвали опоры линий электропередач, идущих в Крым, проблемы начались на Запорожской атомной станции. "Чем это закончилось? Это закончилось тем, что немцы помогли России построить две электростанции в Крыму, Siemens поставил турбины", – напомнил экс-министр.В итоге Украина недополучили порядка 300 миллионов долларов от экспорта электроэнергии. Свыше 600 миллионов долларов украинские производители теряют из-за остановки поставок продуктов. Таким образом, в год украинская сторона теряет порядка миллиарда долларов из-за блокады российского полуострова.Примечательно, что в обоих случаях и Крым, и материковая часть России остались в выигрыше. Демарш с электричеством привел к обеспечению энергетической независимости региона. Продовольственная блокада расчистила рынок сбыта от украинских компаний и открыла дорогу новым игрокам."Мне кажется, и одна, и вторая блокады были не в интересах Украины. Украине они нанесли очень большой экономический ущерб, а той стороне они ущерба не нанесли, потому что они перераспределили рынки и дали возможность той же самой России дополнительно на этой территории зарабатывать", – пожаловался Виктор Суслов.